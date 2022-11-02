لبنان.. السفير السعودي ينسحب من لقاء مع عشائر بلدة بقاعية ومطالبات بإقالته (فيديو)

انسحب السفير السعودي في لبنان وليد البخاري من لقاء مع عشائر بلدة الفاعور في منطقة البقاع اثر اشكالات أمنية بين ​العشائر، فما كان منهم إلا أن طالبوا الرياض بطرده من البلاد.

وقد أثار انسحاب السفير امتعاضا، وطالبت كلمات خلال اعتصام العشائر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إقالة البخاري من لبنان.

ويظهر في فيديو تم نشره عبر "تويتر" شخص يقول: "بلدة الفاعور ترحب بالجميع، والبلدية مشكورة على التنظيم الذي حصل ولكن يبدو أن الحرس الذي يرافق السفير لا يرغب بزيارتنا.. نحن لا نريد شيئا من المملكة العربية السعودية، ولا أي تقدمة، نريد فقط كرامتنا، التي هي أهم من أي سفير".

وأضاف: "كرامة المشايخ والعشائر في لبنان أهم من موظف دولة عند السعودية، نوجه كلمة لولي العهد محمد بن سلمان والملك سلمان، لطرد البخاري من لبنان.. لا نريد من أي سفير أن يقوم بزيارتنا".

عشائر الفاعور البقاعية تطرد السفير السعودي #وليد_البخاري من احتفال مساء اليوم.#لبنانpic.twitter.com/JDsUX3D7ln — صوت بنت جبيل (@sawtbintjbeil) November 1, 2022

وفي فيديو آخر علقت العشائر على ما حصل، موضحة أن "الزيارة كانت مقررة الساعة 5 من بعد الظهر، لكنها تأخرت لغاية السادسة والنصف، وبعد الوصول إلى مكان قريب، انسحب موكب السفير. وقالت مصادر السفارة السعودية أن الفريق الأمني أخذ القرار لأسباب أمنية فيما أعرب السفير عن امتعاضه لعدم إتمام الزيارة".

وأوضحت أن "الحشود الغفيرة المجتمعة كانت متحمسة لاستقبال السفير حسب الطريقة العشائرية، ويبدو أن ذلك شكل علامات استفهام لدى الفريق الأمني. وبعد حماسة البعض في الخطاب وبعض التوضيحات التي أكدت محبة السفير للعشائر العربية وأهالي الفاعور نؤكد أننا نضع ما جرى في خانة الالتباس، ونشدد على أن هي مرجعيتنا العربية والإسلامية".

هذا وأوضحت مصادر مقربة من السفارة السعودية في بيروت لموقع mtv أن بخاري كان يستعد للقاء مع عشائر بلدة الفاعور، خلال جولته البقاعية، وأنها من الزيارات الأساسية لعلاقة المملكة الوطيدة معهم.

لكن وفق المصادر، ما إن "وصل السفير الى الموقع قرر الفريق الأمني التابع للسفارة مغادرة المكان بعد معلومات عن إشكالات أمنية عند المداخل بين العشائر"، مشددة على أن "العلاقة مع العشائر العربية عمقها عربي وثابت".

بدوه، أعلن البخاري أنه قطع زيارته المقررة لبلدة الفاعور لـ"أسباب أمنية، وأشكر أهالي الفاعور بشيوخها ووجهائها وبلدياتها ومخاتيرها وشبابها على كريم تفهمهم وإصدارهم بيانا يوضح حقيقة ما حصل".

قطعت زيارتي المقررة لبلدة الفاعور لأسباب أمنية، و أشكر أهالي الفاعور بشيوخها ووجهائها وبلدياتها ومخاتيرها وشبابها على كريم تفهمهم وإصدارهم بيانًا يوضح حقيقة ما حصل. — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) November 1, 2022

المصدر: RT