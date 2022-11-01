الجيش الأردني ينظم اتفاقية "مشروع الأمن السيبراني الوطني" مع شركة أمريكية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي تنظيم اتفاقية أولية لمشروع الأمن السيبراني الوطني في المرحلة الثانية، مع شركة ماندينت Mandiant.

جاء ذلك مع انطلاق أول أيام معرض العمليات الخاصة (سوفكس 2022) في المملكة، وبحضور المساعد للتخطيط والتنظيم العميد يوسف الخطيب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن "الاتفاق يعتبر نقطة البداية لبناء علاقة استراتيجية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز وتطوير المنظومة على المستوى الوطني لمختلف القطاعات".

وحضر توقيع الاتفاقية الملحق العسكري والسفير الأمريكيين في عمان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

يذكر أن شركة ماندينت مختصة في مجال الأمن السيبراني، وتساعد الشركات والهيئات الحكومية في تعزيز استعدادها للدفاع ضد التهديدات السيبرانية والرد عليها وتعزيز ثقتها وقدراتها لإنجاز ذلك بكل فاعلية.

المصدر: "بترا"