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الرئيس التونسي يدعو لتوحيد المواقف العربية بشأن الأزمات وقيادة الأمة لقضاياها

الجزائر..انطلاق أعمال القمة العربية على مستوى القادة

أخبار العالم العربي

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انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر، أعمال القمة العربية لـ"لم الشمل"، بحضور رؤساء ووفود عربية، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وفي كلمته خلال افتتاح القمة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "أحيي القيادة والشعب الجزائري فـي ذكرى التحرير".

وأضاف سعيد: "نتقاسم الروح النضالية من أجل الحرية والكـرامة العربية"، متابعا: "تجمع الأشقاء العرب بقمة الجزائـر للاتفاق على الحد الأدنى من الحلول للأزمات".

وأكمل: "مصرون على إزالة كل الصعوبات والتحديات التي تواجـه الدول العـربية.

وتابع: "نعيش حربا ضروس في مواجهة من يريد إسقاط دولنا العربية..يمكننا الانتصار على الأزمات عبر لم الشمل والتكاتف بيـن الدول العربية".

واستطرد: "نمر في ظرف دولي استثنائي من حيث حجم التحديات وتعدد أوجهها..نحن في حاجة إلى مفاهيم جديدة وأساليب وطرق جديدة للإنسانية جمعاء".

يتبع..

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