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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز الإيرانية

أخبار العالم العربي

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز الإيرانية
Globallookpress
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أدانت الخارجية الأردنية "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز الإيرانية، وقدمت التعازي بضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش".

وبعث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي برقية تعزية، إلى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعلن فيها "إدانة ورفض المملكة التام لكافة أشكال العنف والإرهاب".

وحسب الخارجية الإيرانية أعرب الصفدي عن خالص التعازي لإيران وشعبها، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان 15 شخصا قتلوا وأصيب العشرات، يوم 26 من الشهر الماضي، في هجوم استهدف مرقد "شاهجراغ" في مقاطعة شيراز بمحافظة فارس، جنوب إيران.

ولاحقا تبنى تنظيم "داعش" الهجوم

وتوعدت السلطات الإيرانية بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم، ورأت أنه يأتي في سياق التدخلات الخارجية في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.

 

المصدر: RT

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