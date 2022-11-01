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الحوثي يفاجئ عرسان صنعاء ويقلهم إلى أكبر عرس جماعي في العالم ويغني معهم! (فيديو)

مجتمع

الحوثي يفاجئ عرسان صنعاء ويقلهم إلى أكبر عرس جماعي في العالم ويغني معهم! (فيديو)
أكبر عرس جماعي في اليمن
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شهدت العاصمة اليمنية صنعاء عرسا جماعيا هو الأضخم على مستوى العالم في حدث استثنائي ضمّ أكثر من 10044 عريسا وعروسا.

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تصوير جوي لأكبر عرس جماعي في اليمن
تصوير جوي لأكبر عرس جماعي في اليمن

وفاجأ محمد علي الحوثي عدد من العرسان في العرس الجماعي الذي أقامته الهيئة العامة للزكاة في ميدان السبعين.

حيث تجمع العرسان للانتقال إلى مكان الفعالية، لتكون المفاجأة أن من سيقلهم هو عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي.

كما قام خلال القيادة بمشاركتهم أنشودة الزفة القديمة وهي عبارة عن أبيات شعرية يقوم الأشخاص بترديدها للعريس ليلا قبيل استقبال عروسته.

ويعتبر هذا العرس الجماعي هو الثالث في تاريخ هيئة الزكاة، وهو المناسبة السعيدة الأكبر التي تنظمها وترعاها الهيئة العامة للزكاة، بهدف تعزيز حالة الصمود والتكافل المجتمعي، وضمن مشاريع الزكاة التي تهدف إلى خدمة المجتمع ومعالجة مشكلاته من خلال فريضة الزكاة.

ويتوزع العرسان في هذا العام على 18 محافظة يمنية بينها: شبوة وأبين ولحج المحتلة، من الفقراء والمعوزين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الحرب والأسرى، وأبناء الشهداء والمرابطين، وطلاب العلم.

وبلغت تكلفة العرس الجماعي نحو 5 مليارات ريال، إذ تقوم الهيئة العامة للزكاة بدفع مبلغ 850 ألف ريال لكل مستفيد، كمهر زواج، وتم اختيار المستفيدين بناء على معايير وضعتها الهيئة.

وبحسب الشيخ شمسان أبو نشطان، رئيس هيئة الزكاة، فقد وصل إجمالي المستفيدين من الأعراس الجماعية أكثر من 26 ألف مستفيد، خلال 3 أعوام.

المصدر: وكالات

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