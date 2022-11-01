الحوثي يفاجئ عرسان صنعاء ويقلهم إلى أكبر عرس جماعي في العالم ويغني معهم! (فيديو)

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء عرسا جماعيا هو الأضخم على مستوى العالم في حدث استثنائي ضمّ أكثر من 10044 عريسا وعروسا.

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وفاجأ محمد علي الحوثي عدد من العرسان في العرس الجماعي الذي أقامته الهيئة العامة للزكاة في ميدان السبعين.

حيث تجمع العرسان للانتقال إلى مكان الفعالية، لتكون المفاجأة أن من سيقلهم هو عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي.

كما قام خلال القيادة بمشاركتهم أنشودة الزفة القديمة وهي عبارة عن أبيات شعرية يقوم الأشخاص بترديدها للعريس ليلا قبيل استقبال عروسته.

اليوم اثناء قيام ابو احمد محمد علي الحو..ثي بقيادة الباص الذي يستقله عدد من العرسان . pic.twitter.com/TtvuG8Ijc2 — شقدفة (@2SHAQDAFAH) October 31, 2022

ويعتبر هذا العرس الجماعي هو الثالث في تاريخ هيئة الزكاة، وهو المناسبة السعيدة الأكبر التي تنظمها وترعاها الهيئة العامة للزكاة، بهدف تعزيز حالة الصمود والتكافل المجتمعي، وضمن مشاريع الزكاة التي تهدف إلى خدمة المجتمع ومعالجة مشكلاته من خلال فريضة الزكاة.

ويتوزع العرسان في هذا العام على 18 محافظة يمنية بينها: شبوة وأبين ولحج المحتلة، من الفقراء والمعوزين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الحرب والأسرى، وأبناء الشهداء والمرابطين، وطلاب العلم.

مقطع فيديو من زفة موكب العرس الجماعي في شوارع العاصمة بصحبة الأستاذ محمد علي الحوثي والشيخ شمسان أبونشطان.#العرس_الجماعي_الاكبرpic.twitter.com/JtB07i0GF4 — أمين أحمد حيان Ameen Hayyan (@ameanhayan) October 31, 2022

وبلغت تكلفة العرس الجماعي نحو 5 مليارات ريال، إذ تقوم الهيئة العامة للزكاة بدفع مبلغ 850 ألف ريال لكل مستفيد، كمهر زواج، وتم اختيار المستفيدين بناء على معايير وضعتها الهيئة.

وبحسب الشيخ شمسان أبو نشطان، رئيس هيئة الزكاة، فقد وصل إجمالي المستفيدين من الأعراس الجماعية أكثر من 26 ألف مستفيد، خلال 3 أعوام.

المصدر: وكالات