الجيش اللبناني يحبط عملية هجرة غير شرعية

تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، من توقيف عدد من الأشخاص الراغبين بالهجرة للخارج خلال محاولتهم الإبحار بطريقة غير شرعية.

وحسب الوسائل الإعلامية اللبنانية فإن قارب المهاجرين كان يحاول الإبحار من شاطئ العبدة الشمالي بطريقة غير شرعية.

وقد نقل الموقوفون إلى أحد المراكز العسكرية، حيث بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

وفي سبتمبر الماضي، غرق زورق يقل نحو 150 مهاجرا من جنسيات مختلفة (سورية، ولبنانية، وفلسطينية)، كان أبحر من شمال لبنان، قبالة شواطئ طرطوس، وبالقرب من جزيرة أرواد، راح ضحيته حوالي 40 شخصا، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 20 شخصا، ونقلتهم لتلقي العلاج في مشفى الباسل بطرطوس.

المصدر: RT