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سيناتور أمريكي يدعو السلطات لدراسة "عواقب" امتلاك السعودية حصة في "تويتر"

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سيناتور أمريكي يدعو السلطات لدراسة
Globallookpress Attila Husejnow
السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس ميرفي
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أعلن السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس ميرفي أنه وجه طلبا إلى السلطات الأمريكية لتدرس عواقب امتلاك السعودية حصة في شركة "تويتر" على الأمن القومي الأمريكي.

وكتب ميرفي على "تويتر"، يوم الاثنين: "اليوم طلبت من لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، التي تحقق من شراء الشركات الأمريكية من قبل الأجانب، أن تجري تحقيقا بشأن عواقب شراء السعودية حصة في "تويتر" على الأمن القومي".

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وأضاف السيناتو أن "علينا أن نكون قلقين من أن السعوديين الذين يهتمون بقمع الاحتجاجات السياسية والتأثير على السياسة الأمريكية، يعتبرون الآن ثاني أكبر مالك لموقع كبير للتواصل الاجتماعي".

واعتبر ميرفي أن "هنا مشكلة من ناحية الأمن القومي، وعلى لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة أن تجري تحقيقا".

ولم يوضح السيناتور ما هي الجهات السعودية التي يقصدها.

وكان الأمير السعودي الوليد بن طلال قد أعلن أنه يمتلك حصة في شركة "تويتر" بقيمة 1.89 مليار دولار، وأنه سيحتفظ بها بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

المصدر: تاس

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