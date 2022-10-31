الجامعة العربية تثمّن موقف أستراليا بشأن القدس

شكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط موقف الحكومة الأسترالية الجديدة "لتصحيح قرار كانت قد اتخذته الحكومة السابقة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إن "خطاب أبو الغيط تضمن شكره لموقف الحكومة الجديدة بقيادة أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا لتصحيح قرار كانت قد اتخذته الحكومة السابقة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".

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وأضاف أن الأمين العام "أعرب عن تقديره لشجاعة الحكومة الأسترالية في التمسك بمبادئ العدالة والقانون الدولي"، وشدد على أن "حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة المتفق عليها والمنسجمة مع القانون الدولي للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تنهي الاحتلال وتقود الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

المصدر: RT