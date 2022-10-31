يستكمل الرحلة وهو ينزف.. إصابة سائق قطار في عينه بعد رشق القطار بالحجارة

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر إصابة سائق قطار في عينه واستكماله الرحلة وهو ينزف حتى المحطة، بعدما قام عدد من الأشخاص برشق الحجارة على القطار.

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وفي بيان لها، أوضحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه "أثناء مسير قطار رقم 500 إكسبريس شربين/ طنطا القادم من محطة شربين متجها إلى محطة كفر الشيخ، قام عدد من الأشخاص برشق الحجارة على القطار قبل محطة بلقاس بـ2 كم، مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي لكابينة القيادة وتناثر الزجاج في عين قائد القطار اليسرى واليمنى وحدوث جرح بجوار العين اليسرى لسائق القطار"، لافتة إلى أنه استكمل الرحلة وهو ينزف حتى المحطة، حيث تلقى الإسعافات الخاصة بالجروح، ورفض الانتقال إلى المستشفى واستكمل الرحلة، وتم إخطار الشرطة وعمل محضر بالواقعة وتم ضبط المتهمين وحبسهم للعرض على المحكمة العسكرية".

من جهته، وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتكريم قائد القطار الذي أصر على استكمال رحلته على الرغم من إصابته.

كما حذرت الهيئة من أن مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة تسبب أضرارا بالغة وتعرض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر، وتتسبب في تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب، والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة.

وناشدت الهيئة المواطنين المشاركة معها في التوعية من هذه السلوكيات السلبية التي تسبب أضرارا جسيمة.

المصدر: "المصري اليوم"