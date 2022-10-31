صحيفة: توقيف مهاجر غير شرعي في محاولة تهريب ذخيرة حربية من الجزائر

ذكرت صحيفة مغربية أن دورية للقوات المكلفة بحماية الحدود أوقفت مهاجرا غير نظامي كان يحاول تهريب ذخيرة حربية انطلاقا من الأراضي الجزائرية في اتجاه المغرب.

وأوضحت "هسبريس" أن دورية للقوات المسلحة الملكية المكلفة بحماية الحدود الشرقية للمملكة أوقفت المهاجر (18 سنة)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، يحمل الجنسية السودانية.

وأضافت أن المهاجر السوداني تم توقيفه على مستوى نقطة المراقبة الحدودية راس زوكار بالجماعة القروية "راس عصفور"، وعلى بعد 15 كيلومترا من مدينة وجدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الدورية "عثرت على ذخيرة حية حربية ممثلة في 27 خرطوشة نارية معبأة في خزان خاص بسلاح كلاشينكوف فضلا عن ثلاثة عيارات مطاطية بحوزة هذا المهاجر غير النظامي، فور وصوله من التراب الجزائري".

وأشارت المصادر إلى أن "مصالح الدرك الملكي ومختلف المصالح الأمنية المختصة دخلت على خط البحث في هذه القضية، لتحديد مصدر الذخيرة المحجوزة، والغاية من محاولة تهريبها انطلاقا من التراب الجزائري نحو المغرب، فضلا عن الكشف عن الارتباطات المحتملة لهذه القضية بشبكات الإجرام المنظم التي تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية بشكل جماعي وعنيف".

المصدر: "هسبريس"