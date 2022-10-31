مختصون: القمة العربية "مفصلية" ستخرج بقرارات مهمة خاصة في الأمن الغذائي

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مختصين اقتصاديين أن القمة العربية "مفصلية" وستخرج بقرارات مهمة في المجال الاقتصادي "لا سيما فيما يتعلق بضمان الأمن الغذائي".

ونقلت "واج" عن المختص الاقتصادي إسحاق خرشي، أن "الملف الاقتصادي المطروح على القمة العربية أضحى، قبل عرضه على القادة العرب غدا الثلاثاء، "مشروع قرارات مفصلية تم الاتفاق عليها بالإجماع على مستوى المندوبين و كبار المسؤولين للمجلس الاجتماعي والاقتصادي، وكذا مجلس وزراء الخارجية العرب لفائدة الشعوب العربية".

وأضاف أن قمة الجزائر "ستكون فرصة حقيقية لحل العديد من المشاكل الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالأمن الغذائي بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية في بعض الدول العربية على غرار فلسطين والصومال واليمن".

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وشدد على أن حل المشاكل الاقتصادية، خاصة الأمن الغذائي، أضحى بفضل القمة "حلا عربيا-عربيا" لتفادي الكثير من العراقيل والمشاكل.

بينما ثمّن الخبير في العلاقات الدولية، سليم حمادي، الإجماع العربي على مستوى المندوبين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء الخارجية حول قرارات اقتصادية هامة وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي.

واعتبر أن من أهم ما يميز هذه القمة العربية التركيز على بعد الأمن الغذائي وإعداد استراتيجية لمجابهته، وقال إن ذلك يعد في حد ذاته "انتصارا للعرب وانتصارا للجزائر في هذه القمة".

وأضاف أن العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي أصبح ضرورة وليس اختيارا في ظل الرهانات الدولية الحالية، وقال إن التعاون الاقتصادي بمنزلة "طوق النجاة" لجميع العرب.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية