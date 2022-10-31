الأسد يمنح العطار "وسام أمية الوطني ذا الرصيعة"

منح الرئيس السوري بشار الأسد لنائبة رئيس الجمهورية نجاح العطار وسام أُمية الوطني ذا الرصيعة، وهو ما وصفته الرئاسة السورية بالمناسبة الوطنية بامتياز.

وحسب الرئاسة السورية، أن الأسد منح العطار الوسام بحضور وجوه الثقافة والفكر والأدب، وقال خلال مراسم تقليد الوسام إن "الوسام لا يمنح لصاحب الإنجاز زيادة في مكانته، أو مجرد تقدير لما قام به، لأن أهمية الوسام تأتي من أهمية من يحمله أولا، وبالرسالة التي يحملها ثانيا".

وأضاف أن العطار "حملت الوطن في قلبها وروحها، وناضلت من أجله قولا وفكرا، عملا وإنجازا، ولذلك "يستمد منها الوسام القيمة والمقام، والقدر والاحترام".

المصدر: RT