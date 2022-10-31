العراق.. الإعلام الأمني يكشف أسباب انفجار صهريج الغاز في حي البنوك ببغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، عن أسباب انفجار صهريج الغاز الذي وقع في حي البنوك بالعاصمة بغداد يوم السبت الماضي.

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وذكرت الخلية في بيان لها أ نه "تنفيذا لتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبعد تشكيل لجنة بإشراف السيد وزير الداخلية، اوضح رئيس الخلية، اللواء سعد معن، عن أسباب انفجار الصهريج الذي حصل يوم السبت الماضي".

وأضاف البيان أن "انفجار الصهريج شرقي العاصمة بغداد يعود لأسباب فنية"، لافتا إلى أن "الانفجار سببه تمدد كبسولة الغاز داخل الصهريج".

وأوضح أن "الحادث عرضي بسبب الإهمال وفقدان إجراءات السلامة"، مشيرا إلى عدم وجود "مؤشرات جنائية أو إرهابية في حادث انفجار الصهريج".

وختم البيان بأنه "سيتم اتخاذ إجراءات بشأن دخول العجلات المحملة بالمشتقات إلى العاصمة بغداد".

المصدر: RT