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العراق.. القبض على الإرهابي "أبو حمزة المتويتي" في كركوك

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العراق.. القبض على الإرهابي
أبو حمزة المتويتي
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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبدالله، اليوم الاثنين، عن القبض عن الإرهابي "أبو حمزة المتويتي" في كركوك.

وقال رسول في بيان له: "بناء على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عملية نوعية تسفر عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المكنى "أبو حمزة المتويتي" في قاطع الداخل ضمن مايعرف بولاية كركوك".

العراق.. القبض على الإرهابي أبو حمزة المتويتي

وأضاف أن المقبوض عليه: "عمل سابقا كأمر لكتيبة الاقتحامات لما تعرف بفرقة الفرقان بولاية نينوى التابعة لعصابات داعـش الإرهابية".

المصدر: RT

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