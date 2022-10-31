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"هالوين" في السعودية.. الغرباء اعتبروه "مميزا" وأهل البيت منقسمون حوله

مجتمع

Sputnik
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احتفلت العاصمة السعودية الرياض بعيد "الهالوين" هذا العام، في حدث وصفته الصحافة الأجنبية بـ"المميز"، بينما أعرب بعض السعوديين عن امتعاضهم من هذا "الاحتفال الدخيل" على المجتمع.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير إن احتفالات عيد "الهالوين" في السعودية تؤكد على حدوث تغييرات كبيرة، حيث كانت السلطات مسبقا تقوم باعتقال كل من يقوم بمحاولة إحياء هذه الفعالية، منوهة بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من يقف خلف كافة مشاريع الترفيه والانفتاح في المملكة.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن "هذه التغييرات تركت بعض السعوديين في حالة من الذهول، والبعض الآخر غاضب، حيث لا يمكن التعرف على البلاد تقريبا للأجانب والمواطنين على حد سواء".

وفيما حظي هذا الاحتفال بدعم البعض، إلا أنه أثار حفيظة عدد كبير من السعوديين والمسلمين عموما. وعلق أحد المغردين السعوديين قائلا: "من متى احنا كمسلمين وأساس الإسلام ومنبعه سار عندنا #هالوين_الرياض؟".

وكتب آخر متسائلا: "السؤال يطرح نفسه:ما هو السبب لإنحراف جيل الشباب السعودي ووصولهم إلى هذه الدرجة من الانحطاط والتشرذم؟ أين ذهبت الجهود التي كانت تبذلها المدارس الدينية؟ الجواب هو برأيي إنهم كانوا يجبرون شبابهم الاولاد والفتيات دون تثقيف واليوم نشهد فرارهم من معتقداتهم".

وقال آخر: "يارب رحمتك وعفوك، اللهم اهدي ضال المسلمين، واهدي شبابنا وفتياتنا، واصلح ما فسد من قلوبنا".

وكتب الآخر: "الاحتفال بالهالوين في السعودية.. إن ما نراه محزن".

وأعرب آخر عن امتعاضه من الاحتفال، وكتب: "وجه الشيطان مرفوض، إنه لأمر مخز أن مهرجان الهالوين تم الاحتفال به في المملكة العربية السعودية مع المحتفلين الذين يرتدون أزياء مخيفة توافدوا على الحدث الذي أقيم في العاصمة الرياض".

وشدد آخر على أن "هذا الاحتفال ليس إصلاحا أو ابتكارا، بل هو عار وانحطاط. نحن لا نقبل ذلك".

وقال آخر: "عندما يغضب الله عليك، يجعلك تحط من قدر نفسك وتتحول إلى شيطان أحمق والى تابع من أتباع الدجال فتُهِنُ نفسك وتحتقرها وتذِّلها إذلالا وتتحولُ إلى أدنى درجة من أحقر حيوان خلقه الله على وجه الأرض!".

المصدر: RT

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