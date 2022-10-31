"هالوين" في السعودية.. الغرباء اعتبروه "مميزا" وأهل البيت منقسمون حوله

احتفلت العاصمة السعودية الرياض بعيد "الهالوين" هذا العام، في حدث وصفته الصحافة الأجنبية بـ"المميز"، بينما أعرب بعض السعوديين عن امتعاضهم من هذا "الاحتفال الدخيل" على المجتمع.

Saudi Arabia for the first time in history has celebrated Halloween.

People came out dressed up in their costumes and were photographed at the Riyadh Boulevard.#Halloweensaudiarabia#Halloween2022pic.twitter.com/Kk7LKIPcRE — Zimal Fatima🦋 (@itsZimalFatima1) October 31, 2022

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير إن احتفالات عيد "الهالوين" في السعودية تؤكد على حدوث تغييرات كبيرة، حيث كانت السلطات مسبقا تقوم باعتقال كل من يقوم بمحاولة إحياء هذه الفعالية، منوهة بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من يقف خلف كافة مشاريع الترفيه والانفتاح في المملكة.

Only a few years ago, a Halloween party in Saudi Arabia meant arrest. But now, a government-sponsored "horror weekend" means sold-out costume shops and scary clowns.



"Saudi is changing," said a young man dressed as a wizard. https://t.co/ulu3AD06Cwpic.twitter.com/9DAAj6hdeA — The New York Times (@nytimes) October 29, 2022

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن "هذه التغييرات تركت بعض السعوديين في حالة من الذهول، والبعض الآخر غاضب، حيث لا يمكن التعرف على البلاد تقريبا للأجانب والمواطنين على حد سواء".

وفيما حظي هذا الاحتفال بدعم البعض، إلا أنه أثار حفيظة عدد كبير من السعوديين والمسلمين عموما. وعلق أحد المغردين السعوديين قائلا: "من متى احنا كمسلمين وأساس الإسلام ومنبعه سار عندنا #هالوين_الرياض؟".

#ليان_عبدالله

من متى احنا كمسلمين وأساس الإسلام ومنبعه سار عندنا #هالوين_الرياض؟!



أسألكم بالله فيه احد محترم بيروح هالأماكن؟

قسم م يروح لها إلا واحد من،حط لا من عاداتنا ولا في عقيدتنا هالمسخره واللي حضرو هذا مكانكم الطبيعي ألقمي وانتي ساكته محترمه؟ قسم م تطبين هالمكان انتهى .. pic.twitter.com/9AaJOiqD1g — كادي بنت العسيري (@KADSOma9) October 29, 2022

وكتب آخر متسائلا: "السؤال يطرح نفسه:ما هو السبب لإنحراف جيل الشباب السعودي ووصولهم إلى هذه الدرجة من الانحطاط والتشرذم؟ أين ذهبت الجهود التي كانت تبذلها المدارس الدينية؟ الجواب هو برأيي إنهم كانوا يجبرون شبابهم الاولاد والفتيات دون تثقيف واليوم نشهد فرارهم من معتقداتهم".

مقاطع جديدة من #هالوين_الرياض

السؤال يطرح نفسه:ما هو السبب لإنحراف جيل الشباب السعودي ووصولهم إلى هذه الدرجة من الانحطاط والتشرذم؟اين ذهبت الجهود إلي كانت تبذلها المدارس الدينية؟الجواب هو برأيي إنهم كانوا يجبرون شبابهم الاولاد والفتيات دون تثقيف واليوم نشهد فرارهم من معتقداتهم pic.twitter.com/11giU6kzcx — AhmadSavari (@AhmadSavari5) October 31, 2022

وقال آخر: "يارب رحمتك وعفوك، اللهم اهدي ضال المسلمين، واهدي شبابنا وفتياتنا، واصلح ما فسد من قلوبنا".

#هالوين_الرياض. يارب رحمتك وعفوك اللهم اهدي ضال المسلمين واهدي شبابنا وفتياتنا واصلح مافسد من قلوبنا اصبحت العزله في زمننا هذا افضل كي تنعم بحياتك وما بقي منها زمن الفتن كما حدثنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام pic.twitter.com/J3FCRwLSTc — الزمن الجميل (@ahmdmrzwqalhrb1) October 29, 2022

وكتب الآخر: "الاحتفال بالهالوين في السعودية.. إن ما نراه محزن".

Halloween being "celebrated" in Saudi Arabia.



This is so sad to see ☹️



May Allah guide the Muslims of the holy lands and keep them steadfast and turn back the current trends 😓#Halloween#saudiarabia#sad

Credit The Australian Muslim pic.twitter.com/ZC0YNPLa8i — Salman Ahmed Sumon (@SalmanAhmedSum8) October 31, 2022

وأعرب آخر عن امتعاضه من الاحتفال، وكتب: "وجه الشيطان مرفوض، إنه لأمر مخز أن مهرجان الهالوين تم الاحتفال به في المملكة العربية السعودية مع المحتفلين الذين يرتدون أزياء مخيفة توافدوا على الحدث الذي أقيم في العاصمة الرياض".

Devil's face unaccepted

It’s a big shame that “The festival of Halloween was celebrated in Saudi Arabia with revellers dressed up in scary costumes flocked to the event held in the capital Riyadh”.Saudi Arabia government have to banned this festival#Halloween#islam#SaudiArabipic.twitter.com/YEAn3X0kYH — 𝑀𝑟 𝑅𝑢𝑚𝑖🇵🇰🇹🇷🇦🇿🇵🇸 (@SafiMughalRumi7) October 31, 2022

وشدد آخر على أن "هذا الاحتفال ليس إصلاحا أو ابتكارا، بل هو عار وانحطاط. نحن لا نقبل ذلك".

These images were taken in Riyadh. The crown prince Mohammad Bin Salman, has started to allow #Halloween Celebrations in Saudi Arabia, in the name of “reformism”. This is not reformism or innovation but rather dishonor and degeneracy. We do not accept this! 😡 #Halloween2022pic.twitter.com/A16fTwCqpk — Fasi Ul Haq (@FasiShaikh) October 31, 2022

وقال آخر: "عندما يغضب الله عليك، يجعلك تحط من قدر نفسك وتتحول إلى شيطان أحمق والى تابع من أتباع الدجال فتُهِنُ نفسك وتحتقرها وتذِّلها إذلالا وتتحولُ إلى أدنى درجة من أحقر حيوان خلقه الله على وجه الأرض!".

عندما يغضب الله عليك، يجعلك تحط من قدر نفسك وتتحول إلى شيطان أحمق والى تابع من أتباع #الدجال فتُهِنُ نفسك وتحتقرها ووتذِّلها إذلالا وتتحولُ إلى أدنى درجة من أحقر حيوان خلقه الله على وجه الأرض!#هالوين_الرياض#هالوين_بارتي#هالوين_في_السعودية#هالوينpic.twitter.com/hswKDfLCLq — Abdulla Alhammadi / دبابيس (@abdala_alhamadi) October 30, 2022

المصدر: RT