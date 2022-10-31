السودان.. مصفاة نفط تستأنف عملها بعد تعرض أنابيبها لعمل تخريبي

قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الإثنين، إن مصفاة نفط في العاصمة الخرطوم استأنفت عملياتها، بعد توقف قصير، بسبب عمل تخريبي استهدف أحد خطوط أنابيبها.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن خط الأنابيب "توقف لفترة محدودة بسبب تخريب خط لنقل النفط الخام للمصفاة".

وقالت المدير العامة لمصفاة الخرطوم، منيرة محمود، إن "مصفاة الخرطوم تعمل بصورة جيدة، والمخزون مطمئن"، مضيفة أن المصفاة تتكون من جزئين، جزء يعمل بخام الفولة ويعمل بصورة طبيعية، إلا أن الجزء الخاص بتكرير خام مزيج النيل أجبر على التوقف فترة محدودة، بسبب تخريب الخط الناقل للنفط الخام.

ولم توضح متى وقع التخريب أو ماذا ترتب عليه.

المصدر: سونا