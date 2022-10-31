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مسؤول جزائري: أمير قطر سيكون أول الزعماء الواصلين لحضور القمة العربية

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مسؤول جزائري: أمير قطر سيكون أول الزعماء الواصلين لحضور القمة العربية
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أعلن بوثلجة علال، نائب رئيس المجلس الشعبي الجزائري، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  سيكون أول الواصلين إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية، وعدّ ذلك فخرا لبلاده.

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وأشار المسؤول الجزائري إلى أن "أمير قطر سيكون له دور كبير في القمة العربية، وسيساهم مع أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إنجاح القمة العربية"، لافتا أيضا إلى أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني "سيساهم في الخروج بإعلان الجزائر الذي سيكون تاريخيا بعد سنوات من القطيعة، ويعبر عن العودة إلى التلاحم والعمل العربي المشترك".

المصدر: RT

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