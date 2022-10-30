بوابة "الوسط" الليبية: الوزراء العرب تجاوزوا التباين بشأن فقرة تدين تدخلات تركيا في ليبيا بعد حذفها

أفادت بوابة "الوسط" الليبية مساء الأحد، بأن وزراء الخارجية العرب بالجزائر، تجاوزوا تباينا في الرؤى بشأن فقرة تدين تدخلات تركيا في ليبيا، بعدما جرى حذفها.

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وقال الموقع الليبي إن الوزراء العرب اتفقوا في ختام اجتماعهم على ضرورة الذهاب إلى انتخابات عاجلة في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأشار الموقع إلى أن مناقشة الملف الليبي جرت بحضور وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش ووزراء خارجية دول فاعلة أخرى على غرار مصر وتونس.

وقالت المنقوش في تصريحات عقب الاجتماع الوزاري، إن الوزراء توصلوا إلى قرارات متوازية تحقق مصالح الشعب العربي، مشيرة إلى الاتفاق على ضرورة الذهاب إلى انتخابات وإنهاء عهد المراحل الانتقالية.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية