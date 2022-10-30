 
مباشر
عاجل
بعد فرز 91 في المائة من الأصوات.. لولا دا سيلفا يتقدم على بولسونارو في انتخابات الرئاسة بالبرازيل

بوابة "الوسط" الليبية: الوزراء العرب تجاوزوا التباين بشأن فقرة تدين تدخلات تركيا في ليبيا بعد حذفها

أخبار العالم العربي

بوابة
RT @ArabSummitAlg22
القمة العربية بالجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2vo

أفادت بوابة "الوسط" الليبية مساء الأحد، بأن وزراء الخارجية العرب بالجزائر، تجاوزوا تباينا في الرؤى بشأن فقرة تدين تدخلات تركيا في ليبيا، بعدما جرى حذفها.

إقرأ المزيد
المتحدث باسم خارجية مصر: ما تم التوافق عليه بشأن ليبيا في اجتماعات الجزائر يتسق مع موقف القاهرة
المتحدث باسم خارجية مصر: ما تم التوافق عليه بشأن ليبيا في اجتماعات الجزائر يتسق مع موقف القاهرة

وقال الموقع الليبي إن الوزراء العرب اتفقوا في ختام اجتماعهم على ضرورة الذهاب إلى انتخابات عاجلة في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأشار الموقع إلى أن مناقشة الملف الليبي جرت بحضور وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش ووزراء خارجية دول فاعلة أخرى على غرار مصر وتونس.

وقالت المنقوش في تصريحات عقب الاجتماع الوزاري، إن الوزراء توصلوا إلى قرارات متوازية تحقق مصالح الشعب العربي، مشيرة إلى الاتفاق على ضرورة الذهاب إلى انتخابات وإنهاء عهد المراحل الانتقالية.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي