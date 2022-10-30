أمير قطر يصدر قرارا أميريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد، قرارا أميريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة.

ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والمهندس سعد بن شريدة الكعبي نائبا للرئيس وعضوا منتدبا، وعضوية كل من علي بن أحمد الكواري، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وناصر خليل الجيدة، والشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني، وسعيد مبارك المهندي.

ونص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: قنا