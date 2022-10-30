سوريا.. افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد في مدينة حمص بدعم إماراتي كامل

بسعة تصل إلى 100 سرير، افتتحت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد، مشفى "الشيخ محمد بن زايد" الميداني في حي المهاجرين بمدينة حمص وسط سوريا.

شهدت مدينة حمص السورية، افتتاح مشفى "الشيخ محمد بن زايد" الميداني في حي المهاجرين بمدينة حمص وسط سوريا، تصل طاقته الاستيعابية إلى 100 سرير، منها 20 سرير عناية.

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وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش، في تصريح للصحفيين إن افتتاح المشفى وتجهيزه، جاء بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية لجائحة "كوفيد -19" وآثارها، وتمتين أواصر علاقات الصداقة التي تربط البلدين قيادة وشعبا.

وبيّن الوزير السوري الغباش أن المشفى المُفتتح بحضور القائم بالأعمال لدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الحكيم النعيمي وعدد من المسؤولين المحليين، يأتي لدعم العمل الصحي في محافظة حمص، حيث يقدم خدمات متنوعة.

وأوضح الوزير الغباش أنه إلى جانب كونه مشفى طوارئ وإسعافي في ظل وجود جائحة "كوفيد- 19"، فإن المشفى يضم أقسام عناية مشدّدة، وأسرة الإقامة الداخلية للمرضى، ومخبرا يقدم جميع أنواع التحاليل المخبرية والفحوصات، إضافة إلى صور الأشعة لضمان تقديم الخدمة الطبية المناسبة للمرضى.

المصدر: سانا