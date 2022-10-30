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الأردن.. ولي العهد يترأس وفد المملكة في القمة العربية بالجزائر

أخبار العالم العربي

الأردن.. ولي العهد يترأس وفد المملكة في القمة العربية بالجزائر
Globallookpress
الأردن
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أعلن الديوان الملكي في الأردن مساء يوم الأحد، أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، سيترأس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بالجزائر.

وقال الديوان في بيان مقتضب: إن "مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يترأس سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الحادية والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في الجزائر يوم الثلاثاء".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ولي العهد سيلقي كلمة في أعمال القمة.

المصدر: RT

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