السعودية.. توقيف عصابة لديها أكثر من 2000 بصمة

أعلنت النيابة العامة السعودية، يوم الأحد، عن توقيف عصابة قامت بجرائم احتيال مالي بقيادة سعودي ومقيمين متعاونين معه.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن و6 مقيمين من جنسية آسيوية، امتهنوا جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها.

وكشفت إجراءات التحقيق، قيام المواطن السعودي باستخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم.

وأكد أنه عثر بحوزتهم على أكثر من 2000 بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.

وأفاد المصدر بأنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف طبقا لقرار النائب العام.

وشدد على الحماية العدلية للأشخاص من كافة صور الاحتيال، وأن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشددة، طبقا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

المصدر: واس