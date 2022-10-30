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إسرائيل تعلن مقتل منفذ عملية أريحا (صور + فيديو)

إسرائيل تعلن مقتل منفذ عملية أريحا (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعلن مقتل منفذ عملية أريحا (صور + فيديو)
RT
إسرائيل تعلن مقتل منفذ عملية أريحا
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أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء يوم الأحد، مقتل منفذ عملية الدهس في أريحا.

وكان الشاب الفلسطيني قد أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد عناصر الشرطة إثر عملية دهس أسفرت عن إصابة جنود إسرائيليين، على مفرق ألموغ والنبي موسى بالقرب من أريحا في منطقة الأغوار، يوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أفراد شرطة أطلقوا النار على منفذ عملية الدهس، وأن اسمه بركات عودة (49 عاما) وهو من بلدة العيزرية في القدس.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن "جنديين إسرائيليين أصيبا في عملية الدهس قرب أريحا، فيما قالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" إن 4 مستوطنين أصيبوا (3 طفيفة و1 متوسطة) في عملية الدهس عند مفرق النبي موسى.

من جهتها لفتت القناة "12" العبرية إلى أن عدد المصابين في عملية الدهس ارتفع إلى 5.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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