إسرائيل تعلن مقتل منفذ عملية أريحا (صور + فيديو)

أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء يوم الأحد، مقتل منفذ عملية الدهس في أريحا.

وكان الشاب الفلسطيني قد أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد عناصر الشرطة إثر عملية دهس أسفرت عن إصابة جنود إسرائيليين، على مفرق ألموغ والنبي موسى بالقرب من أريحا في منطقة الأغوار، يوم الأحد.

صورة الشهيد بركات موسى عودة من القدس وهو منفذ عملية الدهس قرب اريحا اليوم.

الله يرحمك فى جنات النعيم ياشهيد💔🇵🇸 pic.twitter.com/Bf9hbgJu4s — 💚🇵🇸 (@amanyas41076150) October 30, 2022

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أفراد شرطة أطلقوا النار على منفذ عملية الدهس، وأن اسمه بركات عودة (49 عاما) وهو من بلدة العيزرية في القدس.

شاهد...

بأكثر من 15 رصاصه تم إعدام الشــ&ــيد بركات عوده...#هشام_ناجىpic.twitter.com/Cud5c2n3Jl — 🇵🇸 ابو العز السوافيرى 🇵🇸 (@AboAlezswafery) October 30, 2022

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن "جنديين إسرائيليين أصيبا في عملية الدهس قرب أريحا، فيما قالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" إن 4 مستوطنين أصيبوا (3 طفيفة و1 متوسطة) في عملية الدهس عند مفرق النبي موسى.

من جهتها لفتت القناة "12" العبرية إلى أن عدد المصابين في عملية الدهس ارتفع إلى 5.

استشهاد منفذ عملية الدهس قرب #أريحا عصر اليوم ، الشاب المقدسي بركات موسى عودة بعد إستهدافه بالرصاص وتركه ينزف لمدة دون إسعاف 💔

إلى جنات الخلد يا شهيد#فلسطين#القدس#العزيرية#نابلس#جنين#الخليلpic.twitter.com/NhYWoypQ3D — Lilas (@Lilas38053784) October 30, 2022

المصدر: وسائل إعلام عبرية