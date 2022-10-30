إسرائيل تعلن مقتل منفذ عملية أريحا (صور + فيديو)
أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء يوم الأحد، مقتل منفذ عملية الدهس في أريحا.
وكان الشاب الفلسطيني قد أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد عناصر الشرطة إثر عملية دهس أسفرت عن إصابة جنود إسرائيليين، على مفرق ألموغ والنبي موسى بالقرب من أريحا في منطقة الأغوار، يوم الأحد.
صورة الشهيد بركات موسى عودة من القدس وهو منفذ عملية الدهس قرب اريحا اليوم.— 💚🇵🇸 (@amanyas41076150) October 30, 2022
الله يرحمك فى جنات النعيم ياشهيد💔🇵🇸 pic.twitter.com/Bf9hbgJu4s
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أفراد شرطة أطلقوا النار على منفذ عملية الدهس، وأن اسمه بركات عودة (49 عاما) وهو من بلدة العيزرية في القدس.
شاهد...— 🇵🇸 ابو العز السوافيرى 🇵🇸 (@AboAlezswafery) October 30, 2022
بأكثر من 15 رصاصه تم إعدام الشــ&ــيد بركات عوده...#هشام_ناجىpic.twitter.com/Cud5c2n3Jl
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن "جنديين إسرائيليين أصيبا في عملية الدهس قرب أريحا، فيما قالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" إن 4 مستوطنين أصيبوا (3 طفيفة و1 متوسطة) في عملية الدهس عند مفرق النبي موسى.
من جهتها لفتت القناة "12" العبرية إلى أن عدد المصابين في عملية الدهس ارتفع إلى 5.
استشهاد منفذ عملية الدهس قرب #أريحا عصر اليوم ، الشاب المقدسي بركات موسى عودة بعد إستهدافه بالرصاص وتركه ينزف لمدة دون إسعاف 💔— Lilas (@Lilas38053784) October 30, 2022
إلى جنات الخلد يا شهيد#فلسطين#القدس#العزيرية#نابلس#جنين#الخليلpic.twitter.com/NhYWoypQ3D
المصدر: وسائل إعلام عبرية