رئيس الوزراء العراقي يدين الهجوم الإرهابي في شيراز الإيرانية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، تضامن العراق حكومة وشعبا مع ذوي ضحايا الاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة شيراز الإيرانية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن رئيس الوزراء استقبل سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، حيث شهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعضيدها وتنمية التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عن إدانته للاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة شيراز، مؤكدا تضامن العراق حكومة وشعبا مع الضحايا.

وتابع البيان، أنه "خلال اللقاء جرى التأكيد على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران، من أجل تعزيز التنمية المستدامة لمصلحة الشعبين، والعمل على ترسيخ الاستقرار لعموم شعوب المنطقة.

يذكر أن مسلحا هاجم مزارا دينيا في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس، وأطلق النار على الزوار هناك، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا، وجرح 27 آخرين.

لقاء سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد كاظم آل صادق مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق الجديد السيد محمد شياع السوداني @mohamedshia وتأكيد الجانبين على تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات الإقليمية والدولية. pic.twitter.com/fd2VwvWWjF — سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد (@Iranembiraq) October 28, 2022

المصدر: وكالات