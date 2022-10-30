الأردن.. مرسومان ملكيان بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله

شهد الأردن، اليوم الأحد، صدور مرسومين ملكيين بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله، وتعيين فيصل عاكف الفايز رئيسا له.

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وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، صدر مرسوم بتعيين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 30 أكتوبر 2022:

1. فيصل عاكف مثقال الفايز

2. سمير زيد سمير الرفاعي

3. عبدالله عبدالكريم حمدان النسور

4. هاني فوزي عيد الملقي

5. رجائي صالح عيسى المعشر

6. زياد محمد فريز فريز

7. جمال أحمد مفلح الصرايرة

8. جمال حديثة علي الخريشة

9. عبدالإله محمد عبدالرحمن الخطيب

10. مفلح حمد المنيزل الرحيمي

11. محمد حسن سليمان داودية

12. محمد عوده حسن نجادات

13. ناصر أحمد عبدالكريم اللوزي

14. نايف سعود فارس القاضي

15. "محمد ناصر" سامي حسن جودة

16. علياء "محمد علي" حاتوغ بوران

17. سهير عبدالرحمن مصطفى العلي

18. عاكف أحمد مفلح الزعبي

19. أحمد فلاح باير طبيشات

20. ياسين محمد صايل الحسبان

21. بسام سلامة موسى الحدادين

22. حسين هزاع بركات المجالي

23. محمد حسين سعد المومني

24. مالك عطاالله علاوي الكباريتي

25. بسام سمير شحادة التلهوني

26. خالد فرحان خليل الكلالدة

27. لبيب محمد حسن الخضرا

28. خولة إبراهيم نزال العرموطي

29. أحمد علي عويدي العبادي

30. سليم هاني سليم خير

31. مصطفى إبراهيم بطرس إسحق الحمارنة

32. خالد محمود محمد البكار

33. جميل ثلجي فريح النمري

34. محمود حسين أبو جمعة

35. عيسى حيدر مراد

36. جورج حزبون جورج حزبون

37. خالد عاطي أبو العز

38. سعادة السيد مازن سميح دروزة

39. يوسف موسى سلمان القسوس

40. طلال صيتان مجحم الماضي

41. محمد مسلم سلامة الأزايدة

42. إحسان زهدي عبد المجيد بركات

43. محاسن محمد عبدالرحمن الجاغوب

44. فاضل محمد عبدالله الحمود

45. محمد خير عبدالحميد المحمد عبابنة

46. خير الدين إسماعيل هاكوز

47. جمال سالم فلاح الشوابكة

48. عبدالله عبدالقادر عبدالحافظ المطر

49. أمين علي سلمان القطارنة

50. سمير صابر بينو

51. خالد رمضان محمد عواد

52. مصطفى نصر مصطفى الرواشدة

53. إبراهيم محفوظ عطا الله البدور

54. علي عواد حمد السنيد

55. سعود علي السلطان العدوان

56. زهير عبدالقادر حسين أبو فارس

57. عبلة محمد أحمد عماوي

58. يعقوب عادل عبد المنعم ناصر الدين

59. نجوى عفيف سليم خوري

60. إبراهيم يوسف صالح الطراونة

61. ميسون وائل يوسف العتوم

62. عبدالحكيم محمود سعيد الهندي

63. آسيا عبدالمطلب عبدالله ياغي

64. مها ميشيل إلياس البهو

65. محمد أحمد عوده الزواهرة

المصدر: بترا