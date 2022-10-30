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ميقاتي: الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بتصريف الأعمال ومرسوم الرئيس عون بقبول استقالتها غير دستوري

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ميقاتي: الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بتصريف الأعمال ومرسوم الرئيس عون بقبول استقالتها غير دستوري
AP
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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن حكومته ستواصل القيام  بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها  تصريف الأعمال.

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في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال ميقاتي: "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال، وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها".

واعتبر أن "المرسوم (مرسوم الرئيس عون) الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور يفتقر إلى أي قيمة دستورية".

وفي آخر يوم له ضمن ولايته الرئاسية، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي.

المصدر: "لبنان 24"

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