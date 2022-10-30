السلطات المصرية توضح حقيقة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى "نقدي"

نفت السلطات المصرية الأنباء المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

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ونقل المركز الإعلامي الحكومي عن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكدت الوزارة استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد، بمعدل 150 رغيفا للمواطن شهريا، مشيرة إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، والإبلاغ في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات.

المصدر: "المصري اليوم"