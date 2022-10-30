ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء بسيارتين مفخختين في مقديشو إلى 100 قتيل

أعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى جراء هجوم بسيارتين مفخختين وقع، أمس السبت، عند تقاطع طرق مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو.

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وإثر تفقده موقع الهجوم، أوضح حسن شيخ محمود قائلا: "حتى الآن، بلغ عدد القتلى 100، وثمة 300 جريح"، لافتا إلى أن "عدد القتلى والجرحى يواصل الارتفاع".

وأضاف الرئيس الصومالي "التاريخ يعيد نفسه، لقد وقع الهجوم في المكان نفسه، وطال اناسا أبرياء أيضا"، حيث وقع الهجوم عند تقاطع زوبي الذي سبق أن انفجرت شاحنة مفخخة عنده في 14 أكتوبر 2017، ما أدى إلى مقتل 512 شخصا وإصابة أكثر من 290.

وأردف: "بإذن الله لن يتمكنوا من شن هجوم آخر في منطقة زوبي"، في إشارة إلى حركة "الشباب".

وأمس السبت، انفجرت سيارتان مفخختان، بفارق دقائق، قرب تقاطع طرق مزدحم في مقديشو، وتلا ذلك إطلاق نار في هجوم استهدف وزارة التربية الصومالية، حيث أدى الانفجاران إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة، فيما تطايرت الشظايا وارتفعت سحب الدخان والغبار في الجو.

المصدر: "فرانس برس"