القبض على 3 أشخاص بتهمة التحرش بفتاة في مكان عام بالسعودية

أعلن الأمن السعودي، أمس السبت، القبض على 3 أشخاص بتهمة التحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة.

إقرأ المزيد

وفي بيان له، أوضح جهاز الأمن العام السعودي أن شرطة منطقة الرياض ضبطت "3 أشخاص لتحرشهم بامرأة في أحد الأماكن العامة".

وأضاف البيان أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد تداولوا مقطع فيديو قالوا إنه يظهر "لحظة التحرش" بالمؤثرة الاجتماعية، ليان عبد الله، في منطقة البويفارد في العاصمة الرياض، القريبة من فعاليات موسم الرياض.

وقالت الفتاة إن المعتدين عليها كانوا "يمسكوني بكل مكان"، متسائلة: "الواحد جاء ينبسط ولا يتحرشون فيه".

كسرت قلبي ليان عبدالله البنت طالعه تنبسط وتتونس زيها زي الناس بعيد عن انها مشهوره يتحرشون فيها ليه يعني فله الحين شوفوني تحرشت بمشهوره ترا انسانه زيكم اعوذ بالله من الهمج! — ﮼ملاك🇸🇦. (@i_xmek) October 29, 2022

انا احترم ليان عبدالله

هي الوحيدة المشهورة اللي تكلمت عن تحرش البوليڤارد بدون ماتخاف، وجسدت معاناة اي بنت تروح لهالفعاليات. الباقين ما أدري هم مايتعرضون له أو ايش لكنهم جبانين pic.twitter.com/7JUfiMXPM3 — Mashael (@emptyidc) October 29, 2022

المصدر: RT