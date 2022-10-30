مسؤول جزائري: أبواق من هنا وهناك تحاول التشويش على القمة

اتهم المندوب الدائم للجزائر لدى الجامعة العربية، عبد الحميد شبيرة، "أبواقا" بالسعي للتشويش على قمة الجامعة العربية في الجزائر، بنشر أخبار مغلوطة.

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وقال شبيرة في حديث لقناة "الشروق نيوز": "هناك أبواق من هنا وهناك، تحاول التشويش على قمة الجزائر، منذ بداية التحضير لها قبل أشهر، بنشر أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "نحن نفند بشكل قاطع هذه الأخبار التي يروج لها بشكل مغرض، للتشكيك في نية الجزائر الصادقة، في تنظيمها ورئاستها لهذه القمة".

من جهة أخرى، اعتبر الدبلوماسي الجزائري أن "كل المؤشرات تدل على أن قمة الجزائر ستكون قمة تاريخية، تضيف الكثير إلى بنية العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية".

وعن ملف إصلاح الجامعة العربية، قال شبيرة إن الجزائر أدرجت هذا الملف في أعمال القمة، حيث "ستعرض الجزائر على قادة الدول المشاركة أفكارا جديدة، لم يسبق لها مثيل في تاريخ الهيئة (الجامعة)".

وفي وقت سابق، فند الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، الادعاءات التي يجري الترويج لها بخصوص مشاركة الجمهورية الصحراوية العربية، في أعمال القمة العربية التي ستنعقد يومي 1 و2 نوفمبر بالجزائر.

وقال العرباوي إن "الجمهورية العربية الصحراوية ليست عضوا في الجامعة العربية، وبالتالي الرئيس إبراهيم غالي ليس معنيا بأشغال قمة الجزائر".

وتابع العرباوي "من يروج لهذه الأخبار المغلوطة والمغرضة يريد التشويش على اشغال القمة"، معتبرا ان بوادر نجاح القمة العربية بدأت تقلق أطرافا غايتها التشوش على الجزائر.

المصدر: الشروق