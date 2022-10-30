قطر: قمة الجزائر ستكون إيجابية لكل العرب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، على أن قمة الجزائر الـ 31 "ستكون ناجحة بكل المقاييس".

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كما أبدى المريخي، أمس السبت، عقب استقباله من قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، تفاؤلا بمخرجات قمة الجزائر المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وقال الوزير القطري في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن "قمة الجزائر ستكون إيجابية للعرب ككل"، مؤكدا على وجود توافق جزائري قطري.

وانطلقت أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لانعقاد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة العربية، التي ستكون يومي 1 و 2 نوفمبر القادم.

وسيتسلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رئاسة الدورة الـ31 للقمة، من وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وحسب قناة الجزائر الدولية، سيتم خلال جلسات الاجتماع في يومه الأول اعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات. في حين، يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني، من المرتقب أن تنتهي بنشاط ثقافي.

المصدر: تلفزيون النهار الجزائري