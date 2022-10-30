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تونس.. مجلس الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس الأسبق بن علي

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تونس.. مجلس الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس الأسبق بن علي
Globallookpress
الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي
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أكد سياسي تونسي في تدوينة على "فيسبوك" أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر يوم الجمعة رفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والمقربين منها.

وقال عبد الوهاب الهاني إن القائمة وردت بالرائد الرسمي للاتحاد الأوروبي الصادر يوم 28 أكتوبر 2022 والحائزة على الصبغة التنفيذية في كامل دول الاتِّحاد الأوروبي.

وورد في القائمة أسماء، محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، وقيس بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي، وحمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي، ونجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي، ونجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي، وعماد بن حبيب بن بوعلي اللّطيّف، ونوفل بن حبيب بن بوعلي اللّطيّف.

تونس.. مجلس الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس الأسبق بن علي
تونس.. مجلس الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد عن أموال 7 أفراد من عائلة الرئيس الأسبق بن علي

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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