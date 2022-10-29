مصدر دبلوماسي جزائري ينفي وجود خروقات بروتوكولية خلال استقبال الوفد المغربي

علق مصدر دبلوماسي جزائري، عن التصريحات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام ومنسوبة إلى مصدر مغربي رفيع المستوى، حول "خروقات بروتوكولية" خلال استقبال الوفد المغربي.

وأعرب المصدر الدبلوماسي الجزائري في بيان مساء يوم السبت، عن أسفه للتصريحات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام خاصة المغربية منها، منسوبة إلى مصدر مغربي رفيع المستوى، حول مزاعم عما وصفه هذا المصدر "بخروقات بروتوكولية" خلال استقبال الوفد المغربي المشارك في أشغال المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية على مستوى القمة.

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وأكد المصدر ذاته أن هذه المزاعم من نسج خيال مدعيها وليس لها أي أساس من الصحة، إذ أن مراسم الاستقبال التي حظي بها الوزير المغربي هي نفسها التي خُصّت بها باقي الوفود العربية المشاركة، التي أعربت جميعها عن ارتياحها لحسن الاستقبال والمرافقة منذ وصولها وخلال إقامتها بالجزائر.

وخلافا لهذا الادعاء أكد مصدرنا أن الوزير المغربي نفسه حرص على تقديم الشكر للجزائر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة أثناء مداخلته خلال أشغال الاجتماع الوزاري.

أما بخصوص ما ادعاه المصدر المغربي بشأن الترتيب البروتوكولي للوفود خلال الاجتماعات الرسمية، أو المأدبات المنظمة على شرف الوفود، فقد أوضح مصدرنا أن الجزائر عملت بمبدأ الترتيب المعتمد من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وختم المصدر بالتأكيد على أن هذه الادعاءات المغرضة والمضللة، التي أصبحت مألوفة ولا يخفى هدفها على أحد، بما في ذلك، تلك المتعلقة بالتشكيك في الاحترافية العالية التي أظهرتها الكفاءات الجزائرية في المحافل الدولية، لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تشوش على أشغال قمة الجزائر التي بدأت بوادر نجاحها تقلق بعض الأطراف التي تسعى كعادتها إلى إفشال أي جهود تهدف إلى الوحدة والتضامن ولم شمل الأشقاء العرب.

المصدر: RT