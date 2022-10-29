رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد اجتماعا عاجلا لأعضاء حكومته لبحث الرد على عملية كريات أربع

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اجتماعا طارئا اأعضاء حكومته لبحث الرد على عملية كريات أربع في الضفة الغربية والتي نفذها الشاب الفلسطيني محمد كمال الجعبري.

وأعلنت مصادر طبية إسرائيلية مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية نفذها الشاب الفلسطيني محمد كمال الجعبري بمستوطنة كريات أربع في الخليل.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لبيد عقد اجتماع تقييم أمني مساء السبت في أعقاب هجوم كريات أربع ، وأمر بتعزيز القوات الأمنية في المنطقة.

واطلع رئيس الوزراء على الهجوم والوضع الاستخباري في الميدان والانتشار والخطوات التي يتم اتخاذها للحفاظ على روتين يومي آمن.

وأمر لبيد، بتعزيز القوات الأمنية في في الضفة الغربية ابتداء من الليلة، والحفاظ على الجهوزية في جميع القطاعات.

وقال لبيد "سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا ولن نسمح للارهاب برفع رأسه"، على حد قوله.

وشارك في الاجتماع وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الأمن العام عمر بارليف، ومدير مجلس الأمن القومي إيال هولاتا ، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

المصدر: RT