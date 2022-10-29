قناة الجزائر الدولية تعتذر عن استخدام خريطة للوطن العربي غير تلك المعتمدة من الجامعة العربية

اعتذرت قناة الجزائر الدولية "AL24 News" عن استخدام خريطة للوطن العربي بالخطأ غير تلك المعتمدة من الجامعة العربية و أكدت أنه خطأ فني من قسم الغرافيكس لا غير.

وأكدت قناة الجزائر الدولية "AL24 News" أن ذلك لا يعدو إلا أن يكون خطأ فنيا من قسم الغرافيكس.

وجاء ذلك بعد نفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تعقد بالجزائر.

ويأتي النفي على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية "AL24 News" بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الالكتروني بالخطأ تخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية على اعتمادها.

وكما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.

المصدر: RT