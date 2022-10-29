خلافا لإعلان التحالف الدولي.. المرصد السوري يحذر من تنظيم "داعش" ويؤكد أنه لا يزال نشطا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت، إن تنظيم "داعش" لا يزال نشطا في سوريا ويهاجم بصفة متكررة مواقع تابعة للقوات السورية تارة، ومناطق "قوات سوريا الديمقراطية" تارة أخرى.

وجاء في تقرير للمرصد "يواصل تنظيم "داعش" نشاطه على الأراضي السورية، ليثبت تواجده الفعلي خلافا لإعلان قيادة التحالف الدولي هزيمته في شهر مارس من العام 2019".

ولا تزال خلايا للتنظيم مختبئة في أماكن جبلية نائية، تنفّذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف نقاطا للقوات الكردية وحلفائها وأخرى لقوات الجيش السوري.

وتمكنت في وقت سابق هذه السنة من شن هجوم واسع على سجن يديره الأكراد في الحسكة (شمال شرق)، موقعة المئات من القتلى.

وأحصى المرصد السوري 163 عملية قامت بها مجموعات مسلحة وخلايا تنظيم "داعش" ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية منذ مطلع العام 2022.

ويركز "داعش" اعتداءاته عن طريق الهجمات المسلحة والاستهدافات المخططة والتفجيرات العشوائية.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 124 قتيلا، بينهم 47 مدنيا، من ضمنهم سيدتان وطفل، و77 من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية.

وذكر المرصد السوري أنه وثق مؤخرا 12 عملية لعناصر التنظيم، خلفت 29 قتيلا.

المصدر: المرصد السوري