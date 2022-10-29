مصادر إسرائيلية: منفذ هجوم كريات أربع في الخليل يدعى محمد كمال الجعبري (صورة)

أفادت مصادر إسرائيلية مساء السبت، بأن منفذ هجوم كريات أربع يدعى محمد كمال الجعبري وهو شقيق الأسير المبعد إلى قطاع غزة وائل الجعبري.

وقال وائل الجعبري شقيق منفذ العملية في الخليل في تصريح صحفي أن مصير شقيقه لا يزال غامضا.

وأفاد في تصريحات نقلتها إذاعة الأقصى "حتى اللحظة لا يوجد خبر أكيد حول مصير أخي ولا يوجد غير رواية الاحتلال ويوجد تعتيم إعلامي".

وتابع "إن كان أخي استشهد فهذا رد على جرائم الاحتلال في الضفة وغزة والقدس.. شعبنا الفلسطيني مضحي وسنبقى على الدرب حتى دحر الاحتلال".

وأسفرت عملية إطلاق النار بمستوطنة كريات أربع عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من بين المصابين المستوطن عوفر أوحانا وقد وصفت حالته بالخطيرة.

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وجاء في التفاصيل وفقا لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن عملية إطلاق النار استهدفت مشاة عند مدخل حي غيفعات هأفوت في المستوطنة، ما أسفر عن إصابة مستوطن ونجله فيما أصيب الآخرون خلال تقديمهم المساعدة لهما.

ومع وصول عناصر أمن إلى المكان، أقدموا على دهس فلسطيني قبل إطلاق النار عليه في المكان، ما أدى إلى استشهاده.

وادعى بن غفير من خلال تغريدة على "تويتر" أن منزله تعرض لهجوم بإطلاق نار، الأمر الذي فندته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: إعلام إسرائيلي + إذاعة الأقصى