مستوطنون بمحيط شارع يافا ومنطقة المسكوبية يحاولون الاعتداء على الفلسطينيين (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم السبت، إن مستوطنين بمحيط شارع يافا ومنطقة المسكوبية حاولوا الاعتداء على الفلسطينيين.

وأضافت مراسلتنا أن مستوطنين أغلقوا طريق وادي سعير وألقوا بالحجارة تجاه المركبات أمام قرية المنيا جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين تجمهروا على الشارع الرئيسي قرب قرية المنية وأغلقوا طريق وادي سعير، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تضرر بعضها.

المصدر: RT