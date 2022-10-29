الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر يكرّم شيرين أبو عاقلة في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

احتفل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمصر، اليوم السبت، باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية تحت عنوان "تكريما للصوت الحر الشهيدة شيرين أبو عاقلة".

واليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته يوم 17 يوليو 2019، باعتبار السادس والعشرين من أكتوبر من كل عام، يوما وطنيا للمرأة الفلسطينية، وهو يوم عقد اول مؤتمر نسوي فلسطيني في العام 1929 وتأسيس الاتحاد النسائي الفلسطيني، برئاسة الاخت الرائدة زليخة شهابي وعضوية عدد من الرائدات النسويات أمثال ميليا سكاكيني، وطرب عبد الهادي وتوحيدة الحسيني، وعدد آخر من الرائدات الفلسطينيات.

وبدأت الاحتفالية بترحيب رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر عبلة الدجاني، بالحضور وتحدثت عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية وتاريخ الرائدات الفلسطينيات اللاتي أثرن في القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال وحتى الآن.

وحضرت الاحتفال السفيرة تانيا ايغوار سفيرة كوبا لدى مصر كما حضره عدد من الناشطات والناشطين السياسيين المصريين من مختلف الاحزاب المصرية وكذلك عدد من الاعلاميين وعضوات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر.

وتناول الاحتفال كلمات للأعضاء تناولت فيها السيرة الذاتية لرائدات فلسطينيات أثّرن في القضية الفلسطينية في مختلف المجالات، وتحدث عدد من الحضور عن المرأة الفلسطينية وصمودها وصلابتها في مواجهة الاحتلال معربين عن دعمهم ومساندتهم لها في كافة المجالات والمحافل الدولية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد من الاعلاميات المصريات والفلسطينيات اللاتي خدمن قضية فلسطين والمرأة الفلسطينية ومن بين هذة الشخصيات المخرجة والكاتبة عرب لطفي، والإعلامية أمينة النقاش، وزينب المليجي جبهة نساء مصر، والكاتبة ندى القصاص، وأسماء حبشي رئيسة إتحاد الاعلاميات العرب، والإعلامية دينا محسن، والإعلامية الفلسطينية نضال ناطور، والإعلامية الفلسطينية إيناس الطويل، والناشطة عزة كامل.

القاهرة- ناصر حاتم

المصدر: RT