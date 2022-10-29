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رئيس الوزراء العراقي المكلف يستقبل السفير السعودي لدى بغداد

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي المكلف يستقبل السفير السعودي لدى بغداد
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استقبل رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم السبت، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء استقبل السوداني، اليوم السبت، السفير السعودي لدى العراق الشمري.

ونقل السفير برقية خطية من العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن تهنئة للسيد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة في مجلس النواب.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

المصدر: RT

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