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خسائر بالملايين.. حريق يأتي على مخزن قطن في دمياط بمصر ويحيله إلى رماد(فيديو)

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خسائر بالملايين.. حريق يأتي على مخزن قطن في دمياط بمصر ويحيله إلى رماد(فيديو)
RT موقع "صدى البلد" المصري /
أصبح رمادا.. 50 مليون جنيه خسائر حريق مخزن قطن في دمياط
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تحول مخزن كبير للقطن بقرية ميت الخولي عبد الله التابع لمركز الزرقا بمحافظة دمياط في مصر، إلى رماد ودمرت محتوياته بالكامل إثر حريق شب داخل المخزن.

وحسبما أكدته المعاينة الأولى فإن سبب الحريق قد يكون نتيجة ماس كهربائي.

وقال موقع "صدى البلد" المصري إن الخسائر تقدر بالملايين وقد تصل إلى 50 مليون جنيه.

وأكد أحد شهود العيان أن الحريق أتى على المخزن الكبير للقطن بالإضافة إلى سيارتين كانتا بجوار المخزن.

وأشار إلى إصابة 3 أشخاص بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى الزرقا المركزي لتلقي العلاج.

وذكر الموقع المصري أن 11 سيارة إطفاء هرعت للمكان للسيطرة على الحريق وتم إخماده بعد ما يقرب من 6 ساعات جرت بعدها أعمال التبريد.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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