الصناعة والتجارة الأردنية: قرار الهند بتمديد القيود على تصدير السكر لن يؤثر على المملكة

قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ينال البرماوي، السبت، إن قرار الهند بتمديد القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام لن يؤثر على البلاد بأي حال من الأحول.

وأوضح البرماوي في تصريح لقناة "المملكة" أن الأردن يستورد السكر من عدة أسواق أهمها البرازيل والجزائر.

وأكد أن السكر كما هو الحال كباقي المواد التموينية، يتم استيراده من مصادر مختلفة ضمن مواصفات الجودة والاشتراطات القياسية الأردنية.

وصرح البرماوي بأن مخزون السكر في الأردن كاف، وضمن الحدود الآمنة، لافتا إلى أنه يتم توريد مزيد من الكميات إلى الأردن بناء على تعاقدات القطاع التجاري.

وقالت الحكومة الهندية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن الهند أكبر منتج للسكر في العالم، مددت القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام حتى أكتوبر 2023.

وكانت الهند قد فرضت في مايو، قيودا على الصادرات حتى نهاية هذا الشهر لاحتواء ارتفاع الأسعار المحلية بعد صادرات قياسية.

المصدر: قناة "المملكة"