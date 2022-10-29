تونس.. شاب يضرم النار في جسده قرب مقر الهيئة الفرعية للانتخابات في أريانة

أقدم شاب تونسي صباح يوم السبت، على إضرام النار في جسده في محيط الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن فريقا من الحماية وشاحنة إطفاء توجهت إلى المكان بعد تلقيها إشعارا من السلطات الأمنية بتعمّد مواطن إضرام النار بجسده قرب مبيت 2 مارس للفتيات وعلى مستوى شارع الاستقلال.

وأضاف أن الشاب البالغ من العمر 32 سنة، تعمّد سكب البنزين على جسده وإضرام النار، مشيرا إلى أنه أصيب بحروق من الدرجة الثانية، وقد تم نقله إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس لتلقي الإسعافات.

وحسب مصدر أمني، فإن الشخص المذكور متّهم في قضية سرقة دفتر تزكيات المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب من مقر معتمدية المنيهلة والتي حدثت منذ نحو أسبوع.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء