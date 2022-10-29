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المركزي التونسي: لا يمكن تحقيق النمو وتعافي الاقتصاد في ظل غياب رؤية سياسية وتراجع الاستثمار

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المركزي التونسي: لا يمكن تحقيق النمو وتعافي الاقتصاد في ظل غياب رؤية سياسية وتراجع الاستثمار
Globallookpress
محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي
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قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، يوم السبت، إنه لا يمكن تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي في ظل غياب رؤية سياسية واضحة وتراجع الاستثمار الخارجي والعمومي.

وأفاد العباسي خلال اليوم الجهوي حول دور الخبير المحاسب في إدارة المؤسسة خلال الأزمات بمدينة صفاقس، بأنه إذا غاب الاستثمار لا يمكن خلق الثروة.

وأضاف أن الإشكال الكبير يكمن في انعدام وضوح الرؤية السياسية.

ولفت إلى أنه لا يمكن أن يتعافى الاقتصاد في ظل تراجع كافة المؤشرات، مبينا أن نسبة التضخم في ارتفاع متواصل مثل كافة الدول، وفق تعبيره.

وأقر العباسي أنه سيتم العمل من أجل استقرار نسبة التضخم الفترة القادمة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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