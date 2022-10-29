أبو الغيط يلتقي وزير خارجية الكويت قبيل انعقاد قمة الجزائر

استقبل أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت، بمقر إقامة أبو الغيط بالجزائر التي ستحتضن القمة العربية.

إقرأ المزيد

وأفاد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على تقديم التهنئة مجددا للوزير الكويتي على اختياره لهذا المنصب، مشيدا بخبرته الدبلوماسية الطويلة، ومتمنيا له التوفيق في استكمال مسيرة بلاده على الصعيد الخارجي، لا سيما دورها المهم والفاعل في إطار منظومة العمل العربي المشترك.

وأشار رشدي أن اللقاء ركز على مجريات القمة العربية، التي تعقد اجتماعاتها التحضيرية في هذه الأثناء، حيث اتفق الطرفان على أهمية الوصول إلى حالة من التوافق حيال مختلف القضايا المطروحة، بالنظر إلى التحديات الدولية الهائلة التي تحتم على الجانب العربي المزيد من التكتل ووحدة الصف.





المصدر: RT