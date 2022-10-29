"أفضل من الشانزليزيه"..رئيس هيئة تطوير الدرعية يكشف فكرة للأمير محمد بن سلمان حول بوليفارد بالسعودية

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية في السعودية، جيري إنزيريلو، عن مخطط فكرة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، لإنشاء بوليفارد يربط بين الدرعية وجامعة الملك سعود.

وخلال جلسة بعنوان "السعودية.. الوجهة"، ضمن أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار، أكد جيري إنزيريلو أن "لدى ولي العهد أفكارا رائعة جدا"، متابعا: "ولكن الذي سنقوم به إننا سوف ندعم تاريخ الدرعية، ونربطه بجامعة الملك سعود".

وأضاف: "الفكرة من ربط الإرث الثقافي للمملكة مع المستقبل، سوف يساعد على تقيم وإنشاء الكثير من البشرية، وولي العهد قال..أريد أن تكون لدينا الأصالة.. ولكن بنفس الوقت تكون متسمة بالحداثة".



وتابع إنزيريلو: قلت لولي العهد إن هذا مثير للإهتمام لتقيسه، وسوف يتم إنشاء "البوليفارد" الخاص بالسعودية، وسيكون أفضل حتى من الشانزليزيه بباريس".

وأوضح أنه طلب من ولي العهد الجلوس معه على مائدة الإفطار، لإعجابه بفكرته، التي وصفها بـ"الرائعة"، لافتا إلى أنهم "إذا وضعوا أي دراسة فالأمير محمد بن سلمان سيقوم بسقلها بطريقة جيدة".

فيديو | رئيس هيئة تطوير الدرعية يكشف مخطط فكرة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لإنشاء بوليفارد يربط بين الدرعية وجامعة الملك سعود#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#ImpactOnHumanity#الإخباريةpic.twitter.com/crQFKhV2Gg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2022

المصدر: "الإخبارية"