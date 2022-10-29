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السعودية..القبض على مواطن وثق ونشر فيديو يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية

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السعودية..القبض على مواطن وثق ونشر فيديو يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية
Sputnik
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 أعلن الأمن السعودي القبض على شخص "وثق ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية (الريال)".

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وفي بيان نشره على حسابه في "تويتر"، قال الأمن العام السعودي: "قبضت شرطة دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مواطن وثق ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية".

وأضاف البيان: "جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وكان قد انتشر مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، ما أثار تفاعلا، حيث طالب رواد هذه المواقع بالقبض على الشخص الذي ظهر فيه.

المصدر: RT

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