السعودية..القبض على مواطن وثق ونشر فيديو يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية

أعلن الأمن السعودي القبض على شخص "وثق ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية (الريال)".

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وفي بيان نشره على حسابه في "تويتر"، قال الأمن العام السعودي: "قبضت شرطة دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مواطن وثق ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية".

وأضاف البيان: "جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

دوريات الأمن بمحافظة الطائف تقبض على شخص لامتهانه العملة الوطنية. pic.twitter.com/yLkjzoidzs — الأمن العام (@security_gov) October 28, 2022

وكان قد انتشر مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، ما أثار تفاعلا، حيث طالب رواد هذه المواقع بالقبض على الشخص الذي ظهر فيه.

المصدر: RT