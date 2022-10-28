الأمن المصري يعلق على فيديوهات متداولة
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نقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر أمني مصري قوله إن الفيديوهات والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تجمعات في المحافظات قديمة.
واتهم المصدر الأمني "عناصر تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين" بنشر تلك الفيديوهات والصور.
وقال إن "هدوء الحالة والاستقرار الكامل بكافة المحافظات" مضيفا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم"، حسبما نقلت صحيفة اليوم السابع عن المصدر الأمني.
المصدر: اليوم السابع