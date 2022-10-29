السعودية.. نصف مليار ريال حجم الأموال التي اختلسها مدير جامعة الملك عبد العزيز

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية، أن مدير جامعة الملك عبد العزيز الذي صدر أمر ملكي بإعفائه، اختلس نحو نصف مليار ريال.

وقال وكيل "نزاهة"، المتحدث باسمها أحمد الحسين، إن "المبالغ المختلسة تتجاوز 100 مليون ريال، وهناك مبالغ أخرى، إذ يتجاوز إجمالي هذه الأموال 500 مليون ريال تقريبا".

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة فيما يتعلق بالأموال التي تورط مدير الجامعة باختلاسها، وذلك لمنع التصرف فيها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية لاستعادتها إلى خزينة الدولة.

وشدد الحسين في تصريحات تلفزيونية على أهمية حماية المال العام من التعدي، مؤكدا أن كل من يتعدى على المال العام سيكون عرضة للمساءلة والعقاب.

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وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمس الخميس أمرا ملكيا يقضي بإعفاء مدير الجامعة عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، من منصبه، وذلك بناء على ما رفعته "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" عن ارتكابه جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واختلاس من أموال جامعة الملك عبد العزيز وغسل الأموال والتزوير، فيما نص الأمر الملكي على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية