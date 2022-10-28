وزيرة الخارجية الليبية: القمة العربية بالجزائر تملك كل مقومات النجاح

استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش.

وتم ذلك على هامش أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 التي ستنطلق أعماله في الفاتح من نوفمبر القادم.

وعقب اللقاء صرحت الوزيرة الليبية: "سعيدة بوجودي بين أهلي وإخوتي في الجزائر، القمة العربية بالجزائر تملك كل مقومات النجاح".

المصدر: النهار الجزائرية